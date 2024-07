Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagvormittag mit Verlusten

Daimler Truck im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 37,76 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 1,0 Prozent auf 37,76 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Daimler Truck-Aktie bei 37,69 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 37,91 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.399 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 47,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 26,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.11.2023 auf bis zu 27,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2023 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,99 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 55,50 EUR.

Am 03.05.2024 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,90 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 13,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,48 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Daimler Truck am 01.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 30.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,55 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

