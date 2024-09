Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Aktienentwicklung

Die Aktie von Daimler Truck hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Daimler Truck-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 31,06 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Daimler Truck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 31,06 EUR. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,23 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die Daimler Truck-Aktie bis auf 31,03 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,20 EUR. Zuletzt wechselten 68.424 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,64 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2024. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 53,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.11.2023 auf bis zu 27,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 11,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,79 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,75 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 01.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 1,11 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,33 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,16 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

