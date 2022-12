Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck kommt am Freitagvormittag kaum vom Fleck

Kaum Bewegung ließ sich um 09:22 Uhr bei der Daimler Truck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 30,12 EUR. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 30,18 EUR. Im Tief verlor die Daimler Truck-Aktie bis auf 29,96 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 30,04 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 20.268 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 17.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,76 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 15,76 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,29 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 43,00 EUR angegeben.

Redaktion finanzen.net

