Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochvormittag mit Einbußen

Kurs der Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 38,37 EUR.

Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 38,37 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Daimler Truck-Aktie bis auf 38,31 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 26.163 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 45,33 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 29,61 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,83 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,22 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Am 13.05.2025 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 12,45 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,26 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 01.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Daimler Truck die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,99 EUR je Daimler Truck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck und Volvo starten Partnerschaft für neue Plattform - Aktien tiefer

Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long auf Daimler Truck

Hot Stocks heute: DAX schmiert ab - Daimler Truck ist unterbewertet - Apple Short im Plus