Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zieht am Freitagmittag deutlich an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,8 Prozent auf 37,51 EUR nach oben.

Das Papier von Daimler Truck legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,8 Prozent auf 37,51 EUR. Bei 37,59 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,31 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 845.016 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2024 auf bis zu 47,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,97 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,43 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2023 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,88 EUR aus.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,17 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

