Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 34,15 EUR nach.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 34,15 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,11 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 34,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 109.742 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,50 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.11.2023 bei 27,97 EUR. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 22,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,82 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,63 EUR.

Am 01.08.2024 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 13,33 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13,88 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Daimler Truck am 07.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

