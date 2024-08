Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Montagnachmittag seitwärts

Kurs der Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 34,22 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Daimler Truck-Aktie um 15:49 Uhr im XETRA-Handel bei 34,22 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 34,42 EUR. Bei 34,11 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 255.694 Daimler Truck-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 39,22 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2023 (27,97 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 18,26 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,82 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,63 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 01.08.2024. In Sachen EPS wurden 0,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,11 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,88 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Daimler Truck am 07.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

