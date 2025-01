Fokus auf Aktienkurs

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck steigt am Montagmittag

20.01.25 12:05 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 38,91 EUR.

Wer­bung

Um 11:49 Uhr ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 38,91 EUR. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 39,23 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 38,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 189.615 Daimler Truck-Aktien den Besitzer. Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 47,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,61 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 51,00 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 07.11.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,13 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 13,14 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,86 Mrd. EUR umgesetzt worden waren. Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2025 veröffentlicht. Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,14 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie Investment-Tipp Daimler Truck-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX mittags fester Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag mit Gewinnen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Daimler Trucks