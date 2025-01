Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck präsentiert sich am Nachmittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 40,05 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 40,05 EUR. Bei 40,24 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 38,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 610.287 Stück.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 15,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 29,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,83 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,00 EUR aus.

Am 07.11.2024 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,77 EUR gegenüber 1,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 20.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,14 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

