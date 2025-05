Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gibt am Vormittag ab

So bewegt sich Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 39,84 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 39,84 EUR. In der Spitze fiel die Daimler Truck-Aktie bis auf 39,76 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,99 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 36.868 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 45,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 13,78 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 25,68 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,89 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,11 EUR an.

Am 13.05.2025 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q2 2025 wird am 01.08.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 30.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,17 EUR in den Büchern stehen haben wird.

