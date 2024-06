Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 37,31 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 37,31 EUR. Kurzfristig markierte die Daimler Truck-Aktie bei 37,37 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,99 EUR. Bisher wurden via XETRA 187.767 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,69 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.11.2023 bei 27,97 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,03 Prozent.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,01 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 56,00 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 03.05.2024. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,90 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,48 Prozent auf 13,26 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden. Daimler Truck dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,60 EUR je Daimler Truck-Aktie.

