Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag mit Kursplus

Kursverlauf

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Daimler Truck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 37,02 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 37,02 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 37,37 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,99 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 337.528 Daimler Truck-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2024 auf bis zu 47,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Am 08.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 32,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,01 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 56,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 03.05.2024. Das EPS lag bei 0,99 EUR. Im letzten Jahr hatte Daimler Truck einen Gewinn von 0,90 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,26 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich schwächer

Börse Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell

Handel in Frankfurt: DAX sackt zum Handelsstart ab