Daimler Truck Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Daimler Truck

So bewegt sich Daimler Truck

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 37,47 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 37,47 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 37,43 EUR. Bei 37,71 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 85.873 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 21,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,35 Prozent.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,85 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 52,88 EUR angegeben.

Am 01.08.2024 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 13,33 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13,88 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,17 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

DAX aktuell: DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich zu

Handel in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag freundlich