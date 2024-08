Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Donnerstagmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 34,25 EUR.

Das Papier von Daimler Truck befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 34,25 EUR ab. Die Daimler Truck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 34,07 EUR ab. Bei 34,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 217.508 Daimler Truck-Aktien.

Bei einem Wert von 47,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 39,09 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.11.2023 bei 27,97 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 18,34 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,82 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,63 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 01.08.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,11 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 13,33 Mrd. EUR, gegenüber 13,88 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,00 Prozent präsentiert.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,28 EUR je Daimler Truck-Aktie.

