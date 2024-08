Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit stabiler Tendenz

So entwickelt sich Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 34,31 EUR zeigte sich die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Zum Vortag unverändert notierte die Daimler Truck-Aktie um 09:04 Uhr im XETRA-Handel bei 34,31 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 34,33 EUR. Die Daimler Truck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 34,23 EUR ab. Mit einem Wert von 34,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 10.358 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,64 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 38,85 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,97 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 18,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,82 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 53,63 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Am 01.08.2024 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 13,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Daimler Truck am 07.11.2024 vorlegen. Am 06.11.2025 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Jefferies & Company Inc. gibt Daimler Truck-Aktie Buy

DAX-Handel aktuell: DAX verbucht mittags Abschläge

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX mittags im Minus