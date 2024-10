Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagvormittag fester

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 38,33 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 38,33 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,50 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,81 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 110.256 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 19,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,97 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2023 erreicht. Abschläge von 27,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,85 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,88 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 01.08.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,33 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 07.11.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,17 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

