Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Daimler Truck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 37,47 EUR.

Das Papier von Daimler Truck konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 37,47 EUR. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,99 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,13 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 618.580 Aktien.

Bei 47,64 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 27,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.11.2023 bei 27,97 EUR. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 33,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,85 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 52,88 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 1,11 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 13,33 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13,88 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Daimler Truck am 07.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,17 EUR fest.

