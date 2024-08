Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 34,55 EUR abwärts.

Die Daimler Truck-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 34,55 EUR abwärts. Bei 34,35 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 34,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 125.199 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,89 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,97 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2023 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,82 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 53,63 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 01.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 13,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,27 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

