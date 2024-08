Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gibt am Nachmittag ab

Aktie im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 34,54 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 0,2 Prozent auf 34,54 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Daimler Truck-Aktie bei 34,35 EUR. Bei 34,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 274.219 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 47,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 37,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,97 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 19,02 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,82 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 53,63 EUR an.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,93 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,11 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 13,33 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13,88 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

DAX aktuell: DAX mittags mit grünem Vorzeichen

Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag in Grün

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX bewegt sich im Plus