Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 33,14 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 33,14 EUR. Bei 33,29 EUR erreichte die Daimler Truck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 33,13 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 39.437 Daimler Truck-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Gewinne von 43,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,97 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,79 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 52,75 EUR.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,93 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 13,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Daimler Truck.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,16 EUR je Aktie aus.

