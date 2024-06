Daimler Truck Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Daimler Truck

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 36,43 EUR ab.

Das Papier von Daimler Truck befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 36,43 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Daimler Truck-Aktie bei 36,39 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,70 EUR. Zuletzt wechselten 242.576 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 30,77 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,97 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,92 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 56,00 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Am 03.05.2024 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,26 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 30.07.2025.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,59 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

