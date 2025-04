Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag in Grün

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 36,12 EUR zu.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 36,12 EUR. Die Daimler Truck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,23 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,53 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 231.400 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,61 EUR am 12.09.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 18,02 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,94 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,00 EUR.

Daimler Truck gewährte am 14.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,95 EUR gegenüber 1,48 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,35 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 14.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden. Daimler Truck dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,33 EUR je Aktie belaufen.

