Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 42,73 EUR zu.

Das Papier von Daimler Truck konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 42,73 EUR. Die Daimler Truck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,01 EUR. Bei 42,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 425.758 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,64 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,49 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,61 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,70 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,00 EUR an.

Daimler Truck veröffentlichte am 07.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 13,14 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13,86 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Daimler Truck am 20.03.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,15 EUR fest.

