Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck präsentiert sich am Vormittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 42,56 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 42,56 EUR. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 42,67 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 65.054 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 11,94 Prozent Luft nach oben. Bei 29,61 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 EUR. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 51,00 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,13 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,14 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,86 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Daimler Truck am 20.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,15 EUR in den Büchern stehen haben wird.

