Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 33,77 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 33,77 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 33,43 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 496.171 Daimler Truck-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,64 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 29,11 Prozent niedriger. Am 08.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,97 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,79 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,75 EUR.

Am 01.08.2024 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,88 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 13,33 Mrd. EUR.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 07.11.2024 gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,16 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

