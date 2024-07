Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 35,54 EUR ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 35,54 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 35,47 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,10 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 223.751 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Gewinne von 34,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,97 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,30 Prozent.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,97 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 55,00 EUR an.

Daimler Truck ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 13,26 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,20 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,50 EUR je Daimler Truck-Aktie.

