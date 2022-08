Vonovia-Aktie stärker: Operatives Ergebnis deutlich verbessert - Vonovia will rund 66.000 Wohnungen verkaufen

Wie der DAX -Konzern außerdem mitteilte, sieht er sich auf Kurs für die Erreichung der Ziele im Gesamtjahr.

Im ersten Halbjahr erwirtschaftete der Bochumer Wohnimmobilienkonzern inklusive Deutsche Wohnen einen FFO von 1,063 (Vorjahr 0,780) Milliarden Euro bzw 1,34 (Vj 1,27) Euro je Aktie. Der FFO (Funds from operations) ist in der Immobilienbranche soviel wie der operative Gewinn nach laufenden Zinsen und Steuern. Aus ihm speist sich die Dividende.

Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA total) stieg um 37 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Der Gesamtumsatz (Segmenterlöse total) stieg um 35 Prozent auf 3,111 Milliarden Euro. Nach Steuern und Dritten betrug der Gewinn 1,64 (Vj 2,61) Milliarden Euro. Der Rückgang ergibt sich den Zahlen zufolge unter anderem wegen einer Abschreibung durch eine Wertaufholung des Portfolios, aber auch infolge deutlich höheren Material- und Personalaufwands im laufenden Jahr.

Zum Halbjahr hat Vonovia rund drei Viertel des Portfolios neu bewertet. Der Wertanstieg betrug 3,8 Milliarden Euro inklusive Investitionen, wobei Vonovia laut Mitteilung den Wert in einem konservativen Ansatz ermittelt. Gründe für die Wertsteigerung waren Vonovia zufolge vor allem die weiterhin hohe Nachfrage nach Wohnungen, aber auch die Investitionen in Modernisierung und Neubau.

Vonovia hält seit Oktober rund 88 Prozent an Deutsche Wohnen.

Vonovia will rund 66.000 Wohnungen verkaufen

Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia will in den kommenden Jahren rund 66.000 Wohnungen im Gesamtwert von rund 13 Milliarden Euro verkaufen. "In Zeiten höherer Zinsen ist es sinnvoll, Schulden zu reduzieren", sagte Unternehmenschef Rolf Buch am Mittwoch in Bochum. Vonovia habe bereits Wohnungen und Mehrfamilienhäuser ermittelt, die sich für einen Verkauf eignen würden. "Das hat nichts mit einem Ausverkauf zu tun", betonte der Manager. Seit dem Börsengang 2013 habe Vonovia insgesamt 120 000 Wohnungen verkauft. Auch eine Trennung von der Pflegeheim-Sparte werde geprüft.

Vonovia ist Europas größtes privates Wohnungsunternehmen. Der Konzern besitzt rund 550 000 Wohnungen in Deutschland, Schweden und Österreich. Hinzu kommen rund 71 400 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei etwa 99 Milliarden Euro.

Die Übernahme der Deutsche Wohnen hat Vonovia Buch zufolge weiteren Auftrieb gegeben. Im XETRA-Handel stieg die Vonovia-Aktie zwischenzeitlich um 0,86 Prozent auf 31,74 Euro.

