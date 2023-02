Nordea-Aktie kaum bewegt: Nordea hat 2022 mehr verdient

Durch den stark gestiegenen Überschuss im Einlage- und Kreditgeschäft konnten sinkende Provisionseinnahmen und höhere Kosten kompensiert werden. Der Gewinn sei um neun Prozent auf 4,2 Milliarden Euro geklettert, teilte die seit vergangenem September im Eurozonen-Leitindex EURO STOXX 50 notierte Bank am Donnerstag in Helsinki mit. Die Dividende soll um 16 Prozent auf 80 Cent je Aktie steigen. Konzernchef Frank Vang-Jensen bestätigte die mittelfristigen Ziele. Da die Bank aber bei der Eigenkapitalrendite im vergangenen Jahr mit 13,5 Prozent bereits über dem 2025er-Ziel von mehr als 13 Prozent liegt und dieser Wert auch 2023 angepeilt wird, kündigte Vang-Jensen an, Ende des Jahres neue Ziele bekanntzugeben. Nordea Bank Abp Registered ist eine der führenden Banken in Nordeuropa. Sie ist durch die Fusion mehrerer Banken aus Dänemark, Finnland und Schweden entstanden.

Die Nordea-Aktie fällt an der Nasdaq Nordic zeitweise um 0,15 Prozent auf 123,24 Schwedische Kronen.

/zb/mis

HELSINKI (dpa-AFX)

