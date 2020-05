Tesla Roadster wird wohl auf 2022 verschoben

Aktien in diesem Artikel Tesla 767,90 EUR

• Tesla mit turbulenter Woche• Elon Musk polarisiert auf Twitter• Tesla Roadster vermutlich erst 2022 verfügbar

Der E-Autohersteller Tesla hat eine turbulente Woche hinter sich. Nachdem der Elektro-Pionier erst bei der jüngsten Quartalsvorlage mit schwarzen Zahlen überraschen konnte, geriet die Tesla-Aktie unter extremen Druck, als CEO Elon Musk über seinen Twitter-Account bekannt gab, dass er den Börsenkurs seines Unternehmens als zu hoch empfand. So schloss die Aktie denn auch daraufhin 10 Prozent tiefer bei rund 700 Dollar.

Tesla-Chef Elon Musk ballt seine Fäuste auf Twitter

Und auch inmitten der andauernden Corona-Krise scheint der E-Visionär so langsam die Geduld zu verlieren. Hintergrund sind die strengen Kontaktbeschränkungen, die im kalifornischen Bundesstaat noch immer gelten und insbesondere eine Entscheidung des Bezirks Alameda bei San Francisco, die eine Wiedereröffnung des Tesla-Werks in Fremont, die noch vor Juni geplant war, weiter hinauszögert. Hierüber machte Musk seinem Ärger wiederum via Twitter Luft, wobei er gar drohte, den Firmensitz seines Unternehmens sowie zukünftige Projekte "sofort" nach Texas oder Nevada zu verlegen. Daneben erklärte er, Tesla habe gegen die Entscheidung des Bezirks Klage eingereicht. Am Montag legte er dann nochmal nach, als er erklärte, das Fremont-Werk entgegen der Bezirksbestimmungen wieder zu öffnen.

Teslas Roadster erst später im Handel?

Nun erreicht Tesla-Fans eine weitere schlechte Nachricht. Wie der Konzernchef Elon Musk jüngst in einem Interview mit Joe Rogan durchblicken ließ, könnte die Produktion des Roadster, der ursprünglich schon 2017 vorgestellt wurde, weiter nach hinten verschoben werden. Damals hatte es noch geheißen, der Sportwagen wäre im Jahr 2020 verfügbar, danach sieht es nun aber nicht mehr aus. Denn bevor es mit dem Beschleunigungswunder richtig losgehen könnte, gäbe es noch zahlreiche Meilensteine, die zuvor abgearbeitet werden müssten. Dazu gehören laut Musk eine Produktionssteigerung des Model Y, der Bau der Gigafabrik in Berlin sowie der Ausbau des Shanghai-Werks und die Produktion des Tesla Cybertruck sowie des Tesla Semi. Dabei hätte auch die Corona-Krise dazu beigetragen, dass sich der Zeitplan etwas verzögert hätte.

Erstmal kommt der Tesla Cybertruck auf den Markt

Wie es Musk formulierte: "Der Roadster ist so was wie das Dessert. Zuerst müssen wir die Kartoffeln, das Fleisch und das Gemüse auf den Teller bringen". Auf Nachfrage des Moderators Rogan, ob der Sportwagen noch vor dem Cybertruck herauskommen würde, ließ Musk durchblicken, dass es mehr Sinn ergeben würde, zuerst den Cybertruck auf den Markt zu bringen. Bedenkt man, dass der Cybertruck erst Ende 2021 verfügbar sein soll, könnte das für den Roadster einen Starttermin von 2022 bedeuten. Genauere Details wollte der Tesla-CEO jedoch nicht preisgeben. Es heißt für Tesla-Fans nun also erst mal abwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tesla