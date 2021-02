Knorr-Bremse: Unternehmer Thiele unerwartet verschieden

€uro am Sonntag

Der Tod des Mehrheitseigners und langjährigen Chefs des Bremsenherstellers Knorr-Bremse kam überraschend: Heinz Hermann Thiele ist am Dienstag im Alter von 79 Jahren gestorben. Thiele kontrollierte nicht nur den MDAX-Konzern, sondern war Mehrheitseigner beim Bahnunternehmen Vossloh. Zudem hatte er sich im vergangenen Frühjahr mit 15,5 Prozent an der Lufthansa beteiligt und wurde zweitgrößter Aktionär der von der Corona-Krise schwer angeschlagenen Airline.

Die Aktien der drei Unternehmen reagierten auf die Todesnachricht kaum. Dennoch werfen die Beteiligungen jetzt Fragen auf. Sie sind nur zum Teil in der Familienholding Stella gebündelt, an der Thiele zwei Drittel hält, seine Tochter Julia Thiele-Schürhoff (49) ein Drittel. Stella hält den 59-Prozent-Anteil an Knorr-Bremse und das Lufthansa-Paket. Die 50-Prozent-Beteiligung an Vossloh gehört aber nicht dazu, sondern ist persönliches Engagement Thieles. Hinzu kommt ein umfangreiches, kaum durchschaubares Immobiliengeschäft, unter anderem mit großen Neubauprojekten im Münchner Norden.

Analysten äußerten sich auf Anfrage zurückhaltend: "Ich glaube nicht, dass Unruhe im Unternehmen entstehen wird", sagte Nord/LB-Analyst Frank Schwope zu €uro am Sonntag. "Die Erben werden großes Interesse an einer ruhigen und erfolgreichen Geschäftsentwicklung haben." In Branchenkreisen kursieren allerdings auch gegenteilige Einschätzungen. Zumindest bei Knorr-Bremse hat Thiele jedoch mit dem Börsengang 2018 die Weichen in eine stabile Zukunft gestellt. Doch was aus den Beteiligungen an Lufthansa und Vossloh wird, ist ebenso rätselhaft wie Thieles Motive zu diesen Engagements.

UBS-Analyst Sven Weier hatte den MDAX-Konzern Knorr-Bremse erst vergangene Woche als potenziellen DAX-Aufsteiger bei der Indexerweiterung im Herbst favorisiert. Von der Größe und Marktkapitalisierung ist Knorr-Bremse mit dem Triebwerksspezialisten MTU vergleichbar, hat aber durch Thieles Paket einen viel geringeren Streubesitz, was den DAX-Aufstieg bislang verhinderte. "Sein Tod wird den Markt vielleicht kurzfristig verunsichern", erläutert Weier. "Wir glauben jedoch, dass sich die Investoren rasch auf das solide unternehmerische Fundament bei Knorr-Bremse fokussieren werden, das Thiele hinterlassen hat - und wie es weiterentwickelt werden kann."

Thiele kam 1969 als Sachbearbeiter zu Knorr-Bremse, übernahm 1985 das Unternehmen im Zuge eines Gesellschafterstreits und baute es zum Milliardenkonzern aus. Trotz des unternehmerischen Erfolgs war Thieles kantiger Führungsstil umstritten. Der Patriarch ging keiner Auseinandersetzung aus dem Weg. Mit einem geschätzten Vermögen von 17 Milliarden Euro galt er zudem als einer der reichsten Deutschen.

