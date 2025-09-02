DAX23.717 -0,4%ESt505.365 ±0,0%Top 10 Crypto15,65 -1,0%Dow45.610 +0,2%Nas21.787 -0,1%Bitcoin95.105 -0,2%Euro1,1720 -0,3%Öl67,05 +1,2%Gold3.638 +0,1%
Kurs der Datadog A

Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Nachmittag höher

09.09.25 16:10 Uhr
Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Nachmittag höher

Die Aktie von Datadog A zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Datadog A-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 137,19 USD.

Die Datadog A-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 137,19 USD. Den Tageshöchststand markierte die Datadog A-Aktie bei 137,49 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 136,51 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Datadog A-Aktien beläuft sich auf 53.642 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.12.2024 bei 170,07 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (81,70 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Datadog A seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Datadog A ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 826,76 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 645,28 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Datadog A am 30.10.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Datadog A-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,83 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

