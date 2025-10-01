Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A schießt am Mittwochabend hoch

Kursentwicklung

Die Aktie von Datadog A gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 6,9 Prozent auf 152,24 USD zu.

Das Papier von Datadog A legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 6,9 Prozent auf 152,24 USD. Der Kurs der Datadog A-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 152,47 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 144,28 USD. Der Tagesumsatz der Datadog A-Aktie belief sich zuletzt auf 1.233.266 Aktien.

Am 07.12.2024 markierte das Papier bei 170,07 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Datadog A-Aktie 11,71 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,70 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Datadog A-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Datadog A 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 legte Datadog A die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Datadog A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 826,76 Mio. USD gegenüber 645,28 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Datadog A am 30.10.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,83 USD je Datadog A-Aktie.

