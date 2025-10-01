DAX24.115 +1,0%Est505.582 +0,9%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.639 -0,1%Bitcoin99.931 +2,9%Euro1,1755 +0,2%Öl65,35 -2,6%Gold3.865 +0,2%
Aktienentwicklung

Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Nachmittag freundlich

01.10.25 16:10 Uhr

01.10.25 16:10 Uhr
Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Datadog A zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Datadog A legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,9 Prozent auf 146,52 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Datadog A-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 146,52 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Datadog A-Aktie sogar auf 147,63 USD. Bei 144,28 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 171.865 Datadog A-Aktien.

Am 07.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 170,07 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Datadog A-Aktie mit einem Kursplus von 16,07 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 81,70 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Datadog A-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 hat Datadog A in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 826,76 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 645,28 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Datadog A im Jahr 2025 1,83 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

