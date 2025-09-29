Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Dienstagabend in Rot
Die Aktie von Datadog A gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Datadog A-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 3,5 Prozent auf 140,14 USD ab.
Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 3,5 Prozent im Minus bei 140,14 USD. Die Datadog A-Aktie gab in der Spitze bis auf 139,73 USD nach. Bei 144,43 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 527.215 Datadog A-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 07.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 170,07 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,36 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 81,70 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie.
Datadog A-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Am 07.08.2025 hat Datadog A in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Datadog A ebenfalls ein EPS von 0,12 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 826,76 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Datadog A 645,28 Mio. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,83 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
