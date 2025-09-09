DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.909 -0,4%Nas22.122 +0,4%Bitcoin98.292 -0,1%Euro1,1720 -0,1%Öl67,48 +1,8%Gold3.647 +0,3%
Blick auf Aktienkurs

Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Datadog A

12.09.25 16:10 Uhr
Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Datadog A

Die Aktie von Datadog A gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Datadog A-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 138,81 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Datadog Inc Registered Shs -A-
118,14 EUR -0,52 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 138,81 USD. In der Spitze fiel die Datadog A-Aktie bis auf 138,26 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 139,09 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 90.138 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.12.2024 bei 170,07 USD. 22,52 Prozent Plus fehlen der Datadog A-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,70 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 41,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Datadog A-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Datadog A 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,12 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig wurden 826,76 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Datadog A 645,28 Mio. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Datadog A am 30.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Datadog A-Gewinn in Höhe von 1,83 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

