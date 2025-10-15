DAX24.201 -0,2%Est505.611 +1,1%MSCI World4.322 +1,0%Top 10 Crypto15,31 -0,6%Nas22.803 +1,3%Bitcoin95.612 -2,0%Euro1,1622 +0,1%Öl62,29 ±0,0%Gold4.200 +1,4%
Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

15.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Datadog A. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 159,95 USD.

Datadog Inc Registered Shs -A-
138,22 EUR -2,60 EUR -1,85%
Das Papier von Datadog A gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 159,95 USD abwärts. Die Datadog A-Aktie sank bis auf 158,38 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 161,88 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 98.013 Datadog A-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.12.2024 markierte das Papier bei 170,07 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,33 Prozent. Bei einem Wert von 81,70 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Datadog A gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Datadog A mit 0,12 USD je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Datadog A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 826,76 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 645,28 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Datadog A Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Datadog A im Jahr 2025 1,83 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

