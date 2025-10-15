DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.304 +0,6%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.491 -2,1%Euro1,1641 +0,3%Öl62,17 -0,2%Gold4.211 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 NEL ASA A0B733 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 853292
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: Dow knapp im Plus -- DAX schließt schwächer -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Top News
Webinar: KI für Anleger - ein Power-Workshop mit Augenzwinkern Richtung Börse Webinar: KI für Anleger - ein Power-Workshop mit Augenzwinkern Richtung Börse
Krypto-Unternehmen Tether plant Milliarden-Kapitalerhöhung Krypto-Unternehmen Tether plant Milliarden-Kapitalerhöhung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Fokus auf Aktienkurs

Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Datadog A am Abend auf rotes Terrain

15.10.25 20:23 Uhr
Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Datadog A am Abend auf rotes Terrain

Die Aktie von Datadog A gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Datadog A-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 158,92 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Datadog Inc Registered Shs -A-
138,22 EUR -2,60 EUR -1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr rutschte die Datadog A-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 158,92 USD ab. Das Tagestief markierte die Datadog A-Aktie bei 157,62 USD. Bei 161,88 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 409.120 Datadog A-Aktien.

Am 07.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,07 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Datadog A-Aktie 7,02 Prozent zulegen. Bei 81,70 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Datadog A-Aktie mit einem Verlust von 48,59 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Datadog A-Aktie.

Am 07.08.2025 hat Datadog A in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Mit einem EPS von 0,01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Datadog A mit 0,12 USD je Aktie genauso viel verdiente. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,12 Prozent auf 826,76 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 645,28 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Datadog A veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,83 USD je Aktie in den Datadog A-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie

KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus

Optimismus in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen

In eigener Sache

Übrigens: Datadog A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Datadog A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Datadog A

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Datadog Inc Registered Shs -A-

DatumMeistgelesen
Wer­bung