Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Datadog A am Abend auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Datadog A gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Datadog A-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 158,92 USD abwärts.

Um 20:07 Uhr rutschte die Datadog A-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 158,92 USD ab. Das Tagestief markierte die Datadog A-Aktie bei 157,62 USD. Bei 161,88 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 409.120 Datadog A-Aktien.

Am 07.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,07 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Datadog A-Aktie 7,02 Prozent zulegen. Bei 81,70 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Datadog A-Aktie mit einem Verlust von 48,59 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Datadog A-Aktie.

Am 07.08.2025 hat Datadog A in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Mit einem EPS von 0,01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Datadog A mit 0,12 USD je Aktie genauso viel verdiente. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,12 Prozent auf 826,76 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 645,28 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Datadog A veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,83 USD je Aktie in den Datadog A-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie

KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus

Optimismus in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen