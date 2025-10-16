Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Datadog A am Donnerstagnachmittag ins Plus

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Datadog A. Zuletzt ging es für das Datadog A-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 162,55 USD.

Das Papier von Datadog A legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,6 Prozent auf 162,55 USD. Bei 164,29 USD markierte die Datadog A-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 160,59 USD. Bisher wurden heute 138.847 Datadog A-Aktien gehandelt.

Am 07.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,07 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Datadog A-Aktie derzeit noch 4,63 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,70 USD. Mit einem Kursverlust von 49,74 Prozent würde die Datadog A-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Datadog A seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Datadog A am 07.08.2025. Mit einem EPS von 0,01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Datadog A mit 0,12 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite hat Datadog A im vergangenen Quartal 826,76 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Datadog A 645,28 Mio. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Datadog A am 30.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,83 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie

KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus

Optimismus in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen