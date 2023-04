NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: Pikante Aufnahmen der Bordkameras geteilt - Tesla-Mitarbeiter verletzen offenbar Privatsphäre

Aktien in diesem Artikel Tesla 147,56 EUR

-2,04% Charts

News

Analysen

• Aufnahmen sollen Funktionalität von Fahrzeugen verbessern• Tesla-Mitarbeiter teilen offenbar peinliches Bildmaterial• Aufnahmen lassen Rückschluss auf Identität der Nutzer zu

Tesla-Fahrzeuge innen und außen mit Kameras ausgestattet

Autos des US-amerikanischen Herstellers Tesla verfügen sowohl im Innenraum als auch an der Außenhaut des Fahrzeuges über diverse Kameras. Während die Kameras einerseits die Umgebung des Fahrzeuges überwachen, um mögliche Bedrohungen zu erkennen und die Funktion des Autopiloten unterstützen, werden die Aufnahmen anderseits auch an Tesla übermittelt, um bestimmte Funktionen der Fahrzeuge zu verbessern.

Verbreitung von peinlichem Bildmaterial

Damit die Kameradaten an den Hersteller übermittelt werden, ist eine Zustimmung des Kunden erforderlich. Tesla selbst versichert, dass der Hersteller die Privatsphäre der Kunden sehr schätze und schütze. Die Ergebnisse einer Recherche der Nachrichtenagentur Reuters lassen jedoch vermuten, dass nicht alle Mitarbeiter des Unternehmens diesem Grundsatz folgen. Wie Reuters berichtet, gaben mehrere ehemalige Mitarbeiter an, dass zwischen 2019 und 2022 Bildmaterial, aufgenommen von Fahrzeugkameras, in privaten Chats geteilt worden sei. Dabei handelt es sich laut Reuters zum Teil auch um pikante Aufnahmen, welche Tesla-Kunden in peinlichen Situationen zeigen. Dabei sollen unter anderem Menschen zu sehen sein, welche stolperten und fielen, in Unfälle verwickelt oder entblößt waren.

Aufnahmen nicht vollständig anonymisiert

Während Tesla in seiner Datenschutzerklärung versichert, dass die übermittelten Aufnahmen anonym verarbeitet werden und nicht mit dem Nutzer in Verbindung gebracht werden können, berichteten ehemalige Tesla-Mitarbeiter gegenüber Reuters jedoch, dass sie dennoch Zugriff auf den Standort der Aufnahmen gehabt hätten. Das Unternehmen selbst hat sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert, eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters blieb unbeantwortet.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com, Andrei Tudoran / Shutterstock.com