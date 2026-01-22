DAX24.856 +1,2%Est505.956 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,60 -3,2%Nas23.436 +0,9%Bitcoin76.123 ±0,0%Euro1,1753 ±-0,0%Öl64,53 +0,2%Gold4.961 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Carl Zeiss Meditec 531370 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX letztlich stärker -- Wall Street beendet Handel im Plus -- BASF verzeichnet Gewinnrückgang -- ASML, Moderna, DroneShield, VW, Ubisoft, Novo Nordisk, GameStop, D-Wave im Fokus
Top News
Schwarze Schwäne, KGV & Co.: Diese Signale deuten darauf hin, dass aus der Korrektur ein Crash werden könnte Schwarze Schwäne, KGV & Co.: Diese Signale deuten darauf hin, dass aus der Korrektur ein Crash werden könnte
Webinar: Start 2026 - die Bulle-und-Bär-Strategie im neuen Jahr Webinar: Start 2026 - die Bulle-und-Bär-Strategie im neuen Jahr
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

DAVOS/Chef von Hilfsorganisation: Forum wird seiner Aufgabe nicht gerecht

23.01.26 06:32 Uhr

DAVOS (dpa-AFX) - Das Weltwirtschaftsforum hat nach Ansicht der Hilfsorganisation International Rescue Committee (IRC) zu wenig Augenmerk auf humanitäre Krisen gelegt. "Bei globalen Fragen gab es in Davos Leerstellen", sagte IRC-Präsident David Miliband der Deutschen Presse-Agentur in Davos. Der ehemalige britische Außenminister kritisierte, die Teilnehmer seien auf sich selbst und ihre Probleme fokussiert gewesen.

Wer­bung

Für Schlagzeilen von der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums im Schweizer Alpenort hatten vor allem US-Präsident Donald Trump und der Grönland-Konflikt mit Europa sowie der Auftritt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesorgt.

Konkret kritisierte Miliband, dass große humanitäre Krisen wie der Konflikt im Sudan kaum präsent gewesen seien, obwohl sie Millionen von Menschen beträfen und erhebliche regionale Auswirkungen hätten. Auch die Klimakrise sei vernachlässigt worden, sagte er. "Der Klimawandel hört nicht auf, nur weil Davos nicht mehr darüber redet." Klimawandel und Konflikte seien eng miteinander verknüpft und müssten immer auf der Agenda stehen.

Staaten ziehen sich aus der Verantwortung zurück

Die USA, aber auch andere Staaten zögen sich aus der internationalen Verantwortung zurück, kritisierte Miliband. Dabei könnten die USA als Anker des globalen Systems nicht ersetzt werden. "Wir bewegen uns auf eine Art Flickenteppich-Multilateralismus zu. Die Gefahr dabei ist, dass die großen globalen Probleme nicht angemessen angegangen werden", sagte Miliband. Davos werde seiner Rolle als Forum für diese zentralen Fragen derzeit nur eingeschränkt gerecht.

Wer­bung

Was Miliband über Gaza sagt

Die IRC stellt jährlich eine "Watchlist" vor, mit der sie auf Länder mit humanitären Krisen hinweist, die es zu beachten gilt. Für 2026 steht erneut der Sudan an der Spitze, gefolgt von den Palästinensischen Autonomiegebieten und dem Südsudan. Ein wenig Hoffnung macht Miliband die Lage im Gazastreifen. "Die Anzahl der Lastwagen, die humanitäre Hilfe liefern, liegt noch nicht bei den versprochenen 600 pro Tag, steigt aber", sagte er. "Es gibt zwar weiterhin Mangelernährung in Gaza, aber keine Hungersnot mehr."/bvi/DP/zb