IPO/AKTIE IM FOKUS: Tschechischer Rüstungskonzern CSG erfolgreich gestartet

23.01.26 10:47 Uhr
AMSTERDAM/PRAG (dpa-AFX Broker) - Der tschechische Rüstungskonzern Czechoslovak Group (CSG) (CSG Group) hat am Freitag ein erfolgreiches Börsendebüt in Amsterdam gefeiert. Im frühen Handel kletterten die Aktien des Herstellers von Militärfahrzeugen und Munition auf bis zu 33 Euro. Der Verkaufspreis im Zuge des Börsengangs hatte bei 25 Euro je Aktie gelegen. Zuletzt kosteten CSG-Papiere noch rund 31,50 Euro.

Die Marktkapitalisierung von CSG erreichte bis zu 33 Milliarden Euro und lag damit etwa doppelt so hoch wie jene der deutschen Rüstungsunternehmen RENK und HENSOLDT zusammen. Rheinmetall kommt aktuell auf ein Gewicht von fast 83 Milliarden Euro.

Aus Sicht des Analysten Maximilian Wienke vom Broker eToro steht der Börsengang exemplarisch für den Boom im europäischen Rüstungsmarkt. Das Wachstum der Branche sei stark geopolitisch getrieben, vor allem durch den Ukraine-Krieg und die globale Aufrüstung. Strukturell steigende Verteidigungsausgaben in Europa sprächen langfristig für den Sektor./ag/stk

