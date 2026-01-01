DAVOS/Merz warnt: Nicht nur Macht zählt

DAVOS (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat auf internationaler Bühne davor gewarnt, in der geopolitischen Zusammenarbeit allein auf die Stärke und Macht einzelner zu setzen. "Eine Welt, in der nur Macht zählt, ist ein gefährlicher Ort", sagte er auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Das gelte "erst für kleine Staaten, dann für die mittleren Mächte, und letztlich für die großen".

Die größte Stärke entstehe aus der Fähigkeit, Partnerschaften und Allianzen zu bilden, die auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt aufbauten. Welches Land er mit seiner Kritik meinte, sagte der Bundeskanzler nicht direkt. Er hob zugleich aber die Bedeutung der Nato hervor./tam/DP/stk