DAX 40-Titel Porsche-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Porsche-Investment von vor einem Jahr verloren

Lukrative Porsche-Anlage?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Porsche-Aktien verlieren können.

Werte in diesem Artikel

Vor 1 Jahr wurde das Porsche-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 88,36 EUR. Wer vor 1 Jahr 10.000 EUR in die Porsche-Aktie investiert hat, hat nun 113,173 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.03.2025 auf 53,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.054,78 EUR wert. Damit wäre die Investition um 39,45 Prozent gesunken.

Der Porsche-Wert an der Börse wurde auf 48,47 Mrd. Euro beziffert. Das Porsche-IPO fand am 29.09.2022 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Porsche-Anteils auf 84,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net