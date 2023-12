DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Energy von vor einem Jahr eingebracht

Siemens Energy-Anlage

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Siemens Energy-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Siemens Energy-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Siemens Energy-Aktie betrug an diesem Tag 17,76 EUR. Hätte ein Anleger 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siemens Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 563,222 Siemens Energy-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Siemens Energy-Anteile wären am 12.12.2023 5.981,41 EUR wert, da der Schlussstand 10,62 EUR betrug. Mit einer Performance von -40,19 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Siemens Energy zuletzt 8,78 Mrd. Euro wert. Die Siemens Energy-Aktie wurde am 28.09.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Siemens Energy-Papiers lag beim Börsengang bei 22,01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net