DAX aktuell

Am Donnerstag entfernt sich der deutsche Leitindex infolge schwacher US-Vorgaben weiter von der 24.000er-Marke.

Der DAX verliert am Donnertag vorbörslich 0,3 Prozent auf 23.895 Punkte. Nachdem er am Vortag unter die Schwelle von 24.000 Punnkten gefallen war, rückt diese nun in weitere Ferne.

Aktuelle DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Schwache Vorgaben

Am Vortag hatten bereits die US-Börsen schwach geschlossen. Oracle hat in den USA deutlich nachgegeben, nachdem die Financial Times berichtet hat, dass Verhandlungen mit dem wichtigen Finanzierungspartner Blue Owl Capital über ein 10 Milliarden Dollar teures Datenzentrum ins Stocken geraten seien. Blue Owl habe Bedenken wegen der hohen Verschuldung von Oracle und der massiven KI-Investitionen des Unternehmens, berichtet das Blatt. Auch für die Börsen in Asien erwies sich dies als Belastung.

Aufwärtsmodus verlassen

Laut dem Chartexperten Martin Utschneider vom Broker Robomarkets hat der DAX "seinen kurzfristigen Aufwärtsmodus verlassen". Nochmals belastend wirken die US-Vorgaben, denn in New York waren die Kurse nach dem Xetra-Schluss noch etwas tiefer ins Minus gerutscht. Die Wall Street und vor allem die technologielastigen Werte an der Nasdaq zollten dabei ihrem starken Lauf 2025 weiter Tribut. Der DAX kommt auf ein Jahresplus von 20 Prozent.

Zinspolitik im Fokus

In den Fokus rücken im Tagesverlauf der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank und Inflationsdaten aus den USA, die für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed von Bedeutung sind.

