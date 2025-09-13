DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 ±-0,0%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.301 -0,1%Euro1,1733 ±-0,0%Öl65,85 -0,7%Gold3.649 +0,4%
DAX aktuell

DAX nach fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street erneut höher erwartet

12.09.25 08:50 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an Börse Frankfurt - DAX dürfte dank Rekordrally an den US-Börsen fest starten | finanzen.net

Der deutsche Aktienmarkt könnte durch Rückenwind aus den USA auch am Freitag erneut mit Gewinnen in den Handel einsteigen.

Der DAX hatte am Vortag 0,3 Prozent auf 23.703,65 Zähler zugelegt. Am Freitag wird er zum Handelsstart mit einem kleinen Plus gesehen.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

US-Börsen erneut mit Rekordjagd

Auf Wochensicht hat sich der DAX bislang um 0,4 Prozent von seinem schwachen Monatsstart nach oben abgesetzt. Er war dabei um seine 100-Tage-Durchschnitts-Linie gependelt. Dieser Gradmesser für den längerfristigen Trend sorgt nun im Bereich über 23.800 Punkten für Widerstand.

Derweil sind die wichtigen US-Indizes allesamt auf Rekordjagd - getrieben von Zinshoffnungen. Inzwischen scheint sogar ein großer Zinsschritt der US-Notenbank um 0,5 Prozentpunkte möglich. Es gilt aber als ausgemacht, dass die Fed in der kommenden Woche ihre Zinsen senkt, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Die EZB hatte am Vortag unterdessen die Leitzinsen im Euroraum unverändert gelassen. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins bleibt bei 2,0 Prozent. Analysten und Volkswirte hatten mit dieser Entscheidung gerechnet.

Inflationsdaten im Rahmen der Erwartungen

Frische Inflationsdaten aus Deutschland fielen wie erwartet aus und dürften nur wenig Impulse geben. Die Verbraucherpreise stiegen im August um 2,2 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

