Aktien Schweiz sehr fest - Pharma-Werte treiben den SMI an

01.10.25 17:40 Uhr
DOW JONES--Beflügelt von deutlichen Kursaufschlägen bei den Pharma-Werten hat der schweizerische Aktienmarkt am Mittwoch einen Satz nach oben gemacht. Der Pharma-Sektor war in Europa klarer Tagesgewinner. US-Präsident Donald Trump hat Pläne für die Einführung einer staatlichen Website mit dem Namen TrumpRx vorgestellt, über die Verbraucher Medikamente direkt von den Herstellern kaufen können.

"Die Ankündigung vom Dienstag hat sich zwar speziell auf Pfizer bezogen, könnte aber eine Blaupause für eine breitere Zusammenarbeit zwischen der Pharmaindustrie und der Trump-Regierung darstellen", hieß es von Jefferies. Die Aktie von Roche legte um 8,6 Prozent zu, die Papiere von Novartis stiegen um 3,9 Prozent nach oben. Rhapsido von Novartis hat zudem die Zulassung der US-Gesundheitsbehörde FDA zur Behandlung von Nesselsucht erhalten. Das Medikament werde aber auch für andere Erkrankungen geprüft, die das Immunologie- und Neurowissenschaftsportfolio des Unternehmens erweitern könnten, so Stefan Schneider von Vontobel.

Der SMI erhöhte sich um 2,1 Prozent auf 12.360 Punkte und schloss damit auf Tageshoch. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 21,86 (zuvor: 20,88) Millionen Aktien.

Der Shutdown in den USA hatte keine negativen Auswirkungen. Dieser hatte sich in den vergangenen Tagen immer klarer abgezeichnet, doch gab es bis zum Schluss die Hoffnung auf eine Einigung in letzter Sekunde. Als Folge des Shutdowns werden Mitarbeiter von US-Behörden in Zwangsurlaub geschickt. Das wird unter anderem auch dazu führen, dass Konjunkturdaten nicht wie gewohnt erhoben werden können, welche die US-Notenbank zur Steuerung ihrer Geldpolitik benötigt. Erstes prominentes Opfer dürfte am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für September sein, dessen Veröffentlichung wohl ausfallen dürfte.

Umso stärker dürfte der ADP-Bericht über den Stellenzuwachs in der US-Privatwirtschaft wirken. Dieser ist entgegen der Erwartung komplett ausgeblieben, stattdessen ging die Beschäftigung sogar um 32.000 Stellen zurück. Die Zinssenkungsspekulation erhält damit nochmals Rückenwind, nachdem die US-Notenbank die jüngste Zinssenkung vor allem mit der Schwäche am Arbeitsmarkt begründet hatte. Allerdings weckten die schwachen Daten auch Wachstumssorgen.

Die Sika-Aktie legte um 0,6 Prozent zu. Der Schweizer Konzern übernimmt den dänischen Mörtel-Hersteller Marlon Tørmørtel A/S. Finanzielle Einzelheiten wurden allerdings nicht genannt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2025 11:41 ET (15:41 GMT)

