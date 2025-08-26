DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto15,78 -4,4%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin96.098 -0,8%Euro1,1702 -0,2%Öl67,72 -0,1%Gold3.365 -0,2%
Lufthansa ordnet sich offenbar neu -- Henkel-CEO sieht ausgewählte Preiserhöhungen -- US-Regierung hält zehn Prozent an Intel -- Rio Tinto im Fokus
Konjunkturdaten im Blick: DAX soll in Rot starten - Rekordhoch bleibt weiter in Reichweite
Immobilien-Schock: Börsen-Ende für Chinas Krisen-Bauträger Evergrande-Aktie
DAX aktuell

Konjunkturdaten im Blick: DAX soll in Rot starten - Rekordhoch bleibt weiter in Reichweite

25.08.25 07:40 Uhr
25.08.25 07:40 Uhr

Am Montag wird der DAX mit leichten Abgaben erwartet. Im Fokus stehen die auslaufende Berichtssaisson sowie Konkunkturdaten.

DAX 40
24.363,1 PKT 69,8 PKT 0,29%
Der DAX wird am Montag mit einer leichteren Eröffnung erwartet. Zum Handelsstart am Freitag verlor das deutsche Börsenbarometer moderate 0,16 Prozent auf 24.254,81 Punkte.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

Der DAX tue sich weiterhin schwer, schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen. "Das Allzeithoch aus dem Juli bleibt zwar in Reichweite. Es gibt aber weiterhin zu wenig Käufer, die den DAX über die schwierige letzte Meile tragen könnten".

Nach Powell-Rede

Die gute Laune in den USA dank Zinssenkungssignalen dürfte hierzulande nur teilweise ankommen. Denn hinter den taubenhaften Aussagen von US-Notenbankchef Powell stehe eine Abschwächung des US-Arbeitsmarktes. Die Inflation dürfte hingegen weiter zulegen. Gegen Zinssenkungen in den USA sprachen auch die besseren Einkaufsmanager-Indizes (PMI). In Europa steht am Montag der deutsche Ifo-Index als Konjunkturbarometer im Blick. Auf das Ergebnis ist der Markt gespannt. Denn Stimmen aus der Industrie hatten bereits in der Vorwoche beklagt, dass das positive Momentum aus dem Regierungswechsel verloren gegangen sei. Indes dürfte auch in Europa die Inflation wieder ansteigen und damit zusätzliche Problem generieren. Denn die Preisdaten aus Großbritannien hatten bereits gezeigt, dass durch die US-Zölle die Input-Preise der Unternehmen wieder anziehen. In Europa stehen daher zahlreiche weitere Inflationsdaten aus vielen kleineren Ländern im Fokus.

Konjunkturdaten und auslaufende Berichtssaisson im Blick

Da die Saison der Quartalsbilanzen der Unternehmen so gut wie beendet ist, dürften Konjunkturdaten verstärkt in den Blick der Anleger rücken. Eine Stunde nach dem Start wird das Ifo-Geschäftsklima für den Monat August veröffentlicht. Dies gilt als wichtigste Umfrage zur Stimmung in den Unternehmen hierzulande. "Für den Ifo-Index, der zuletzt bereits fünf Monate in Folge gestiegen ist, erwarten wir einen leichten Anstieg", prognostizierte Analyst Andreas Hürkamp von der Commerzbank. Das würde die Chancen für eine Belebung der deutschen Wirtschaft vergrößern.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

