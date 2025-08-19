DAX24.297 -0,3%ESt505.437 -0,2%Top 10 Crypto15,91 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.696 -1,6%Euro1,1698 -0,1%Öl65,88 -0,4%Gold3.354 +0,6%
Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX tendiert niedriger

18.08.25 09:12 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an Börse Frankfurt - DAX nach ergebnislosem Ukraine-Gipfel mit Mini-Minus

Der DAX startet etwas tiefer in die Woche. Die Märkte blicken gespannt auf das bevorstehende Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Staatschef Selenskyj.

Der DAX begann die Montagssitzung 0,19 Prozent niedriger bei 24.313,82 Punkten und hält sich im weiteren Verlauf auf diesem Niveau.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

Charthürde letzte Woche verpasst

Vor dem Wochenende war der DAX erneut an seiner Charthürde um 24.500 Punkte gescheitert, nachdem die Anleger zunächst noch mit großem Optimismus in das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin gegangen waren. Letztlich war der Gipfel in Alaska ohne Äußerungen zu einem möglichen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg beendet worden.

Trump-Selenskyj-Treffen voraus

Trump empfängt nun am Montag den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus. Mehrere europäische Spitzenpolitiker begleiten ihn. Das Treffen könnte die Weichen für ein Ende des Krieges in der Ukraine stellen und diese Aussicht könnte die Fantasie der Marktteilnehmer beflügeln und dem DAX die nötigen Impulse für einen neuen Höhenflug geben, kommentierte Analyst Frank Sohlleder vom Broker ActivTrades. "Die Hoffnungen ruhen auf dem Potenzial neuer wirtschaftlicher Möglichkeiten, die sich nach einem möglichen Friedensschluss ergeben könnten."

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

