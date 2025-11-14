DAX24.042 -1,4%Est505.701 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,09 -2,8%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.364 -2,8%Euro1,1630 -0,1%Öl63,93 +1,3%Gold4.178 +0,2%
DAX aktuell

Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten

14.11.25 09:08 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an Börse Frankfurt - DAX nach Rally und Korrektur zum Wochenausklang wieder unter Druck | finanzen.net

Der DAX scheint sich nach dem gestrigen Rückschlag zum Wochenausklang nicht so recht zu stabilisieren. Große Bewegungen werden jedoch nicht erwartet.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.041,6 PKT -339,8 PKT -1,39%
Charts|News|Analysen

Der DAX eröffneten den Freitagshandel mit einem Abschlag von 0,27 Prozent bei 23977,72 Zählern und damit unterhalb der psychologisch wichtigen 24.000-Punkte-Marke.

In der Hoffnung auf das inzwischen besiegelte Ende des bisher längsten Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) hatte der DAX in dieser Woche zunächst klar zugelegt, bevor es am Donnerstag zu einer recht scharfen Korrektur kam und die Rally in Richtung Rekord erst einmal ausgebremst wurde. "Fraglich ist, ob die positive Grundstimmung nun wieder kippt. Rücksetzer könnten auch zum Einstieg genutzt werden", hieß es von der Helaba noch vor Handelsstart. Wichtig sei aus technischer Sicht, dass sich der DAX oberhalb der 24.000er-Marke halte.

DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Gewinnmitnahmen bremsen Rally aus

In den USA hatten am Vortag Gewinnmitnahmen die Indizes belastet, wobei es besonders stark die NASDAQ-Börse mit den dort konzentrierten Technologiewerten erwischte. Nach einigen Äußerungen von Fed-Mitgliedern hegen Anleger Zweifel, ob die US-Notenbank im Dezember die Zinsen ein weiteres Mal senken wird. Zur Einschätzung der wirtschaftlichen Lage warten sie gespannt auf Konjunkturdaten, die nach dem Ende des Shutdowns nun wieder veröffentlicht werden können.

Berichtssaison in den letzten Zügen

Die Berichtssaison liegt derweil in den letzten Zügen. Im Fokus stehen hierzulande etwa Siemens Energy nach ihrer Prognoseerhöhung für 2027/28 vom späten Vorabend, sowie die Allianz mit ihrer Zahlenvorlage.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, viewimage / Shutterstock.com